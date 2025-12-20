La campagna del Comune per invitare a sostenere i commercianti locali | I piccoli negozi fanno grande Fossacesia

Il Comune di Fossacesia ha avviato una campagna per incoraggiare cittadini e visitatori a preferire i negozi locali. L’obiettivo è valorizzare il commercio di prossimità e sostenere le attività commerciali della comunità. Con questa iniziativa, si vuole rafforzare il senso di appartenenza e contribuire alla vitalità economica del territorio. La campagna del Comune per invitare a sostenere i commercianti locali:

Il Comune di Fossacesia promuove una campagna di sensibilizzazione per invitare cittadini e visitatori a fare la spesa nei negozi della città, valorizzando il commercio di prossimità e sostenendo le attività locali. I piccoli negozi rappresentano un elemento fondamentale della vita cittadina.

