AiDOM l’associazione che restituisce cura e dignità alle donne vittime di mutilazioni genitali ma non solo

AiDOM è un’associazione italiana dedicata a fornire supporto a donne vittime di mutilazioni genitali femminili e di interventi demolitivi oncologici del pavimento pelvico. Fondata sull’ascolto clinico e umano, promuove un percorso di cura completo, che comprende aspetti medici, psicologici e relazionali. La nostra missione è restituire dignità e benessere a chi ha subito traumi fisici e psicologici, offrendo un punto di riferimento nel percorso di recupero.

