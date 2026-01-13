AiDOM l’associazione che restituisce cura e dignità alle donne vittime di mutilazioni genitali ma non solo
AiDOM è un’associazione italiana dedicata a fornire supporto a donne vittime di mutilazioni genitali femminili e di interventi demolitivi oncologici del pavimento pelvico. Fondata sull’ascolto clinico e umano, promuove un percorso di cura completo, che comprende aspetti medici, psicologici e relazionali. La nostra missione è restituire dignità e benessere a chi ha subito traumi fisici e psicologici, offrendo un punto di riferimento nel percorso di recupero.
N ata dall’ascolto clinico e umano delle donne vittime di mutilazioni genitali femminili, ma dedicata anche alle donne che hanno subito interventi demolitivi oncologici del pavimento pelvico, AiDOM è un’associazione che mette al centro la cura nella sua forma più ampia: medica, psicologica e relazionale. Presieduta dalla dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico, medico estetico e rigenerativo a Milano, AiDOM lavora in rete con strutture sanitarie e professionisti per accompagnare le donne in un percorso di consapevolezza e recupero, restituendo loro possibilità di scelta e controllo sul proprio corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
