Librai Alessandro Accurso Tagano eletto vicepresidente nazionale del sindacato
L’agrigentino Alessandro Accurso Tagano è stato scelto come nuovo vicepresidente nazionale del sindacato dei librai che fa parte di Confesercenti. La sua elezione apre una nuova fase per il settore, che vede un rappresentante della Sicilia salire ai vertici nazionali.
L'agrigentino Alessandro Accurso Tagano è stato eletto vicepresidente nazionale del sindacato dei librai aderente a Confesercenti. L’elezione arriva mentre Accurso Tagano ricopre già all’interno del Sil il ruolo di responsabile provinciale di Agrigento e quello di referente per la Sicilia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
