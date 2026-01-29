Librai Alessandro Accurso Tagano eletto vicepresidente nazionale del sindacato

Da agrigentonotizie.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’agrigentino Alessandro Accurso Tagano è stato scelto come nuovo vicepresidente nazionale del sindacato dei librai che fa parte di Confesercenti. La sua elezione apre una nuova fase per il settore, che vede un rappresentante della Sicilia salire ai vertici nazionali.

L'agrigentino Alessandro Accurso Tagano è stato eletto vicepresidente nazionale del sindacato dei librai aderente a Confesercenti. L’elezione arriva mentre Accurso Tagano ricopre già all’interno del Sil il ruolo di responsabile provinciale di Agrigento e quello di referente per la Sicilia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Alessandro Accurso Tagano

Progetto europeo per giovani amministratori, l’assessore Accurso Tagano selezionato da Anci

Marco Scurria eletto vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa

Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia, è stato scelto come nuovo vicepresidente della commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.