Altri Percorsi Scintilla e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle proposte per questa sera a Bergamo e provincia: tra eventi culturali, spettacoli teatrali, manifestazioni enogastronomiche e attività all’aperto, ci sono diverse opportunità per trascorrere la serata. Dalla pista di pattinaggio alla sagra tirolese, dai cineforum alle esibizioni musicali, ogni interesse può trovare una proposta adatta. Ecco un breve elenco per orientarsi tra le possibilità disponibili nelle diverse località della zona.

La pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra tirolese al Bombonera, lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba” al Teatro Sociale per la Stagione di Altri Percorsi, “Io Marte tu Mercole” con Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli a Colognola, il cineforum a Nembro, il tributo a Bob Dylan a Treviglio, “Formoso therapy show: quando musica e psicologia si incontrano” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, “Wannsee” a Calusco d’Adda e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 15 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 18 gennaio a ChorusLife a Bergamo si terrà “ChorusLife On Ice”, la pista di pattinaggio che trasforma il distretto in un luogo di musica, luci e sorrisi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Altri Percorsi, Anastasia e letture di Natale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Altri Percorsi, dj-set e ruota panoramica: cosa fare stasera a Bergamo e provincia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Altri Percorsi, Scintilla e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Altri Percorsi, Scintilla e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - La pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra tirolese al Bombonera, lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba” al Teatro Sociale per la Stagione di Altri Percorsi, “Io Marte tu Mercole” con ... bergamonews.it

Fabio Concato, Tono, Altri Percorsi e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il concerto di Fabio Concato al Teatro Colognola, lo spettacolo “Odradek” al Teatro Sociale per la Stagione di Altri Percorsi, l’inaugurazione del festival del Politecnico delle Arti di Bergamo “Tono” ... bergamonews.it

