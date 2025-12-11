Sostenibilità e innovazione ad alta quota | Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-Cortina

Enel ha realizzato a Livigno la cabina elettrica primaria più alta d’Italia, un esempio di sostenibilità e innovazione in alta quota. Questa infrastruttura rappresenta un passo avanti nel rafforzamento della rete elettrica per il progetto Milano-Cortina, unendo tecnologia avanzata e rispetto ambientale in un contesto alpino di grande rilevanza.

Sostenibilità e innovazione si incontrano ad alta quota a Milano-Cortina, grazie a Enel che ha realizzato a Livigno una nuova cabina elettrica primaria: la più alta d’Italia. Dai suoi 2177 metri di altitudine, la cabina fornirà energia ai siti olimpici e, insieme, rappresenterà il perno di una rete elettrica stabilmente più moderna e resiliente per l’area. A Livigno la cabina Enel più alta d’Italia. Inaugurato a dicembre alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, del sindaco di Livigno, Remo Galli, dell’Amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, del direttore Enel Grids and Innovation, Gianni Vittorio Armani, e dell’Amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri, l’impianto rappresenta uno snodo fondamentale della rete elettrica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sostenibilità e innovazione ad alta quota: Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-Cortina

Nuova governance per ‘Senigallia Servizi’: efficienza, innovazione e sostenibilità al centro - facebook.com Vai su Facebook