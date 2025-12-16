Addio all’alta pressione | tornano piogge intense e neve anche a bassa quota

L'anticiclone che ha caratterizzato il clima italiano sta lentamente scomparendo, aprendo la strada a condizioni meteorologiche più instabili. Previste piogge intense e nevicate anche a bassa quota, segnando un cambiamento significativo nel tempo. La nuova fase porta con sé un aumento delle precipitazioni e un ritorno di condizioni più dinamiche sull'intera penisola.

Cambia lo scenario meteorologico sull'Italia. L' anticiclone che ha dominato il tempo sull'Italia è ormai in fase di cedimento e sta per lasciare spazio a correnti umide di origine atlantica. Il risultato sarà un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e il ritorno della neve, che non si limiterà alle sole zone montane. L'arrivo della perturbazione atlantica. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, una perturbazione organizzata è pronta a interessare il nostro Paese. L'ingresso di aria più umida porterà precipitazioni abbondanti e nevicate anche a quote insolitamente basse.

