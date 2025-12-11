George Michael in pre-order il vinile di Faith album d’esordio da solista

Il 20 febbraio 2026, torna in vinile il celebre album di debutto da solista di George Michael, Faith, pubblicato originariamente nel 1987. Dopo più di dieci anni dall’ultima ristampa, questa nuova edizione rappresenta un’occasione per riscoprire uno dei capolavori della musica pop degli anni ’80. Disponibile in pre-order tramite Sony Music, il vinile promette di riportare in vita le sonorità di quell’epoca indimenticabile.

In arrivo in vinile Faith, l'album che nel 1987 ha segnato l'esordio da solista di George Michael. Il 20 febbraio 2026 esce in vinile Faith ( Sony Music ), l'album che nel 1987 ha segnato l'esordio da solista di George Michael, a più di dieci anni dall'ultima ristampa in qualsiasi parte del mondo. Da oggi è attivo il pre-order. Per celebrare l'influenza che questo album continua ad esercitare nella musica, nella moda e nella cultura, costituendo così una testimonianza duratura dell'arte, del coraggio e della visione creativa di uno dei performer più amati e di maggior successo al mondo, a quasi 40 anni dalla pubblicazione originale, escono per la prima volta diverse edizioni limitate in vinile di Faith.