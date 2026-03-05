Hyundai Ioniq 9 trasforma ogni viaggio in un’esperienza premium

Hyundai presenta la Ioniq 9, un SUV elettrico di grandi dimensioni che sarà disponibile sul mercato. La vettura si distingue per il suo design e le caratteristiche tecniche, puntando a offrire un’esperienza di guida più confortevole e tecnologicamente avanzata. La presentazione avviene in un contesto di grande attenzione verso i veicoli elettrici e la mobilità sostenibile.

ROMA (ITALPRESS) – Con IONIQ 9, Hyundai porta su strada una nuova idea di SUV elettrico di grandi dimensioni, pensato per offrire comfort, tecnologia e versatilità a un livello superiore. Con sette posti di serie e interni modulabili, IONIQ 9 è progettata per adattarsi alle esigenze di famiglie dinamiche, professionisti e appassionati di attività outdoor. L'ampio bagagliaio, che può raggiungere fino a 2.400 litri con i sedili abbattuti, offre tutto lo spazio necessario per bagagli, attrezzature sportive o viaggi in compagnia.