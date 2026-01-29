Hyundai IONIQ 9 ottiene i massimi riconoscimenti di sicurezza globali

La Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni, ha ottenuto i più alti riconoscimenti di sicurezza a livello mondiale. La casa coreana si conferma leader nel campo della mobilità elettrica, puntando su un veicolo che combina spazio, tecnologia e massima affidabilità.

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni del marchio coreano, ottiene importanti riconoscimenti internazionali confermando la leadership Hyundai nella mobilità elettrica sicura e affidabile. Negli Stati Uniti l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha assegnato al modello 2026 il prestigioso premio Top Safety Pick+, grazie a eccellenti prestazioni in tutte le categorie di resistenza e prevenzione degli urti, protezione avanzata dei passeggeri, rilevamento pedoni e sistemi di illuminazione all’avanguardia. In Europa, l’Euro NCAP ha attribuito al veicolo la valutazione massima a cinque stelle, evidenziando la protezione completa di adulti e bambini, le funzionalità avanzate di assistenza alla guida e la solidità strutturale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Maxi Mobility, startup italiana innovativa, amplia il proprio parco taxi con l’ingresso della Hyundai IONIQ 5, simbolo di mobilità sostenibile e tecnologia avanzata.

