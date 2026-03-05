hormuz stretto chiuso per mancanza di assicurazioni ma ora ci pensa donald

Lo stretto di Hormuz, punto strategico per il passaggio di petrolio e gas, è stato temporaneamente chiuso a causa della mancanza di assicurazioni sulle navi che lo attraversano. Dopo settimane di incertezza, le autorità hanno annunciato che ora ci sta pensando un leader internazionale per trovare una soluzione e riaprire il passaggio. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Ma lo stretto di Hormuz è chiuso o aperto? Partiamo dal vecchio adagio secondo cui: “i popoli imparano l’economia durante la crisi e la geografia durante la guerra”. Insomma la mitologica casalinga di Voghera ora sa che da lì passano (anzi passavano) 20 milioni di barili di petrolio al giorno. Questa è economia. E sa anche dove si trova lo stretto di Hormuz. E questa è geografia. Ma la domanda rimane. Questo cappero di stretto è chiuso o aperto? Il traffico nello stretto si è ridotto del 90%. Ci sono siti dedicati al monitoraggio del traffico navale in tempo reale che confermano che le petroliere stanno ferme. E se questo perdurasse l’estrazione di petrolio dovrebbe arrestarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

