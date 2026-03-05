chiusura stretto di hormuz le pertroliere perdono miliardi tra assicurazioni e cancellazioni

Le petroliere che transitano nello Stretto di Hormuz stanno subendo ripercussioni finanziarie significative: le assicurazioni hanno aumentato i costi delle polizze in modo consistente e numerose compagnie hanno cancellato le coperture a causa del rischio bellico. Questi provvedimenti stanno causando perdite miliardarie nel settore del trasporto petrolifero.

La crisi in Iran, fra le tante conseguenze, ne ha una che dal punto di vista commerciale è probabilmente la più complicata: mentre scriviamo, ci sono circa 150 petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz: il passaggio di 30 km che mette in comunicazione il Golfo di Oman con il Golfo Persico e rappresenta uno snodo cruciale soprattutto per il petrolio e il gas, ma anche per i fertilizzanti, i prodotti raffinati e l'alluminio. Ma arriverebbe a oltre 3.000 in tutto, il numero delle navi bloccate nei porti del Golfo Persico in attesa di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo i dati dell'azienda di servizi marittimi Clarksons Research riportati dal Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell'energia, stop alle assicurazioniLo Stretto di Hormuz fra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti risulta oggi di fatto chiuso: non c’è stata una dichiarazione formale di stop ai traffici...

Lo Stretto di Hormuz è l’ombelico del mondo: da qui passa il 20% del petrolio mondiale. I danni della chiusura dureranno a lungoIl noleggio di un tanker da 300 mila tonnellate di greggio è passato da circa 50 mila a 480 mila dollari Lo Stretto di Hormuz non era mai rimasto chiuso prima: non così a lungo, né in misura tanto vic ... corriere.it

La Cina può sopportare la chiusura di Hormuz per mesi, e senza grandi vantaggi per la RussiaPechino consapevole della sua dipendenza energetica dai flussi di Hormuz ha messo da parte scorte per 3-4 mesi. Oxford Economics: Russia e Iran competono per un bacino limitato di domanda cinese. Non ... ilfoglio.it

«La chiusura dello stretto di Hormuz sta creando tensioni su più fronti: non solo l’aumento dei costi dell’energia e del petrolio, ma anche lo stop alle consegne in programmazione preoccupa gli imprenditori agricoli che esportano in quelle zone. Ci sono grossi x.com

La situazione geopolitica, in particolare il conflitto USA-Iran, influisce pesantemente sui mercati finanziari, creando timori per la chiusura dello stretto di Hormuz e l'approvvigionamento di petrolio. Gli investimenti nel settore energetico sono a rischio, con possi - facebook.com facebook