Hollywood a Ferrara | Law e lo scambio con Los Angeles

Il regista David Law ha visitato la Blow-up Academy a Ferrara, dove ha incontrato studenti e insegnanti. Durante l’evento, ha rafforzato i rapporti con la Performing Arts Conservatory di Los Angeles. La visita si è svolta in un contesto di scambio culturale tra le due istituzioni. Law ha condiviso alcune esperienze legate al suo percorso nel cinema.

Il regista David Law ha fatto visita alla Blow-up Academy a Ferrara, rafforzando i legami con la Performing Arts Conservatory di Los Angeles. Questa collaborazione internazionale permette scambi formativi annuali tra studenti italiani e americani, unendo due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa visione cinematografica. L'incontro, avvenuto nel mese di marzo del 2026, non è solo una semplice visita istituzionale, ma il segno tangibile di un ponte culturale solido che collega la tradizione teatrale ferrarese con l'industria dell'intrattenimento globale. La presenza di Law in città dimostra come le frontiere geografiche stiano diventando sempre più permeabili opera nel settore creativo.