De Gregori Montezemolo e Bertolucci | storie italiane al Los Angeles Italia Fest di Hollywood
Al Los Angeles Italia Festival, che si terrà dall’8 marzo al TCL Chinese Theatre, saranno presentate le storie di tre figure italiane di spicco: il cantautore Francesco De Gregori, l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo e il regista Bernardo Bertolucci. La manifestazione, giunta alla sua 21ª edizione, mette in luce il contributo di queste personalità alla cultura e all’economia italiane, attirando pubblico e media internazionali.
Le storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell'imprenditoria italiana, saranno al centro della 21ª edizione del Los Angeles Italia Festival, in programma dall'8 marzo all'iconico TCL Chinese Theatre. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini, è promossa dall'Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del MAECI e del MIT, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, e la collaborazione diretta di ICE, Istituto Italiano di Cultura e Consolato Generale d'Italia a Los Angeles.
LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di "Novecento": cerimonia a Hollywood alla vigilia degli Oscar
