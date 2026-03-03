De Gregori Montezemolo e Bertolucci | storie italiane al Los Angeles Italia Fest di Hollywood

Al Los Angeles Italia Festival, che si terrà dall’8 marzo al TCL Chinese Theatre, saranno presentate le storie di tre figure italiane di spicco: il cantautore Francesco De Gregori, l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo e il regista Bernardo Bertolucci. La manifestazione, giunta alla sua 21ª edizione, mette in luce il contributo di queste personalità alla cultura e all’economia italiane, attirando pubblico e media internazionali.

Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Le storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell’imprenditoria italiana, saranno al centro della 21ª edizione del Los Angeles Italia Festival, in programma dall’8 marzo all’iconico TCL Chinese Theatre. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini, è promossa dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del MAECI e del MIT, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, e la collaborazione diretta di ICE, Istituto Italiano di Cultura e Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di “Novecento”: cerimonia a Hollywood alla vigilia degli OscarRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Leggi anche: Los Angeles Italia Film Festival, a Hollywood riflettori accesi su Sandokan e la fiction tricolore

Tutti gli aggiornamenti su Los Angeles Italia

Temi più discussi: Los Angeles, Italia 2026: i documentari di De Gregori, Montezemolo e Bertolucci protagonisti ad Hollywood; Celebrating Italian Culture at Los Angeles Italia Festival 2026; Nastri d’Argento 2026, premio speciale a Quarant’anni senza Giancarlo Siani.

Los Angeles, Italia 2026: i documentari di De Gregori, Montezemolo e Bertolucci protagonisti ad HollywoodLe storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell’imprenditoria italiana, saranno al centro ... ilmattino.it

De Gregori, Montezemolo, Bertolucci 'Stories' a LA ItaliaLe storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell'imprenditoria italiana, saranno al centro della 21ª edizione del Los ... ansa.it

#los angeles, #italia 2026: i documentari di De Gregori, Montezemolo e Bertolucci protagonisti ad #hollywood x.com

L’opera girata tra Cosenza e la Sila selezionata al Los Angeles Italia Film Festival #CulturaESpettacolo - facebook.com facebook