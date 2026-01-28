Henry Cavill è Highlander ecco le prime immagini del nuovo film

Henry Cavill torna sul grande schermo, questa volta nei panni di Highlander. Dopo cinque anni di attesa, sono state diffuse le prime immagini del nuovo film, in cui l’attore già noto per ‘The Witcher’ e Superman si prepara a interpretare il celebre guerriero immortale. La curiosità cresce tra i fan, che aspettano di vedere come Cavill darà vita a questo personaggio iconico.

(Adnkronos) – A cinque anni dall’annuncio che Henry Cavill, già volto di ‘The Witcher’ e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di ‘Highlander’ arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. “Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia”, sono le parole di Cavill. Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di ‘John Wick’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Henry Cavill Highlander

Henry Cavill’s Highlander Goes FULL ACTION #shorts

Ultime notizie su Henry Cavill Highlander

