Highlander Reboot | Henry Cavill è MacLeod nelle prime immagini

Dopo cinque anni dall’annuncio e vari ritardi, il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski (John Wick) si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali. Henry Cavill, che interpreterà il nuovo Connor MacLeod, si è mostrato sui social con la spada in mano e pronto all’azione. Le foto confermano che il progetto è in lavorazione attiva e pronto a riportare sul grande schermo gli immortali che combattono attraverso i secoli. Cavill sarà come detto il protagonista Connor MacLeod, l’immortale scozzese al centro della storia. Russell Crowe interpreterà Ramirez, il mentore di MacLeod, mentre Dave Bautista sarà The Kurgan, il villain principale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Henry Cavill torna sul grande schermo, questa volta nei panni di Highlander.

Highlander Reboot: Henry Cavill Leads New Movie with Djimon Hounsou

