HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING | arriva in Italia uno dei webcomic cinesi di maggiore successo al mondo
Il 10 marzo debutta in Italia, per la collana Queer di Star Comics, HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING, webcomic cinese che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo grazie anche a una narrazione avvincente e a straordinarie illustrazioni. L’opera, frutto della creatività di Mo Xiang Tong Xiu e STARember, rappresenta uno degli arrivi più attesi dell’anno per gli appassionati del genere e va ad arricchire ulteriormente il catalogo della collana dedicata alle narrative queer. La vicenda ci trasporta indietro di ottocento anni, quando fioriva Xianle, un regno di pace e prosperità. Il Principe Ereditario Xie Lian, giovane di straordinaria bellezza e forza venerato dal suo popolo, coltivava un sogno ambizioso quanto nobile: salvare l’intera umanità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Coppa del Mondo di Spada, Italia Maschile sul podio: arriva uno splendido argento a squadreGli Azzurri aggiungono una medaglia in bacheca e l’Italia chiude l’intero week end di gare con sette medaglie complessive Fujairah – Brilla d’argento...
