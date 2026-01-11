Coppa del Mondo di Spada Italia Maschile sul podio | arriva uno splendido argento a squadre

L’Italia della spada maschile si distingue nella tappa di Fujairah della Coppa del Mondo, conquistando una medaglia d’argento a squadre. Un risultato che testimonia il costante impegno e la crescita del settore, confermando la presenza competitiva dell’Italia nel panorama internazionale della scherma.

Fujairah – Brilla d’argento l’Italia della spada maschile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Fujairah. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli è stato protagonista di una splendida prestazione negli Emirati Arabi, valsa un prezioso secondo posto alle spalle soltanto della Svizzera. Ha invece chiuso in 11^ posizione il team azzurro femminile (in pedana con Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani). L’eccellente percorso degli spadisti italiani è cominciato con il successo nel turno dei sedicesimi sull’India per 45-28 ed è proseguito con la vittoria negli ottavi su Taipei con il risultato di 45-29. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

