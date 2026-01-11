Coppa del Mondo di Spada Italia Maschile sul podio | arriva uno splendido argento a squadre

L’Italia della spada maschile si distingue nella tappa di Fujairah della Coppa del Mondo, conquistando una medaglia d’argento a squadre. Un risultato che testimonia il costante impegno e la crescita del settore, confermando la presenza competitiva dell’Italia nel panorama internazionale della scherma.

Fujairah – Brilla d’argento l’Italia della spada maschile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Fujairah. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli è stato protagonista di una splendida prestazione negli Emirati Arabi, valsa un prezioso secondo posto alle spalle soltanto della Svizzera. Ha invece chiuso in 11^ posizione il team azzurro femminile (in pedana con Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Roberta Marzani). L’eccellente percorso degli spadisti italiani è cominciato con il successo nel turno dei sedicesimi sull’India per 45-28 ed è proseguito con la vittoria negli ottavi su Taipei con il risultato di 45-29. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Coppa del Mondo, Palumbo conquista uno splendido argento nel fioretto: “Stanca ma tanto felice”

Leggi anche: Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, Italia sul podio: trionfo di Mogos nel fioretto, Massa è secondo nella spada

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile – Cina vittoriosa nella gara a squadre di Udine, l’Italia chiude al 9° posto. Ottimo bilancio organizzativo per 20^ edizione in Friuli; Coppa del Mondo di Spada, brilla un doppio argento azzurro con le firme di Santuccio e Galassi; Coppa del mondo di spada, a Udine vince la Cina; Coppa del Mondo Under 20 – Riccardo Cedrone sfiora il podio nella spada maschile a Basilea, a un passo dai “top 8” Ettore Leporati. Tra i fiorettisti 12° Giovanni Pierucci a Fujairah. E da domani le spadiste a Udine.

Coppa del Mondo di spada: Italia maschile d’argento, sette podi azzurri - Splendida prestazione per Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli, spadisti azzurri negli Emirati Arabi. msn.com