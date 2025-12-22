Stazione Centrale | la Polizia di Stato ritrova in breve tempo una bicicletta elettrica rubata e denuncia 2 soggetti per ricettazione
Bici elettrica rubata rintracciata con il GPS e recuperata in treno grazie al rapido coordinamento tra cittadini e Polizia di Stato: denunciati due 19enni per ricettazione.. Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha denunciato due 19enni tunisini per ricettazione. Un colpo sventato in tempi record grazie alla collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. Una bicicletta elettrica rubata a Capodrise (CE) nella giornata di giovedì è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Ferroviaria di Napoli Centrale. In particolare, un ragazzo casertano, accortosi del furto della sua bici, ha subito controllato l’app del localizzatore sul mezzo ed ha notato che la stessa si stava muovendo lungo la tratta ferroviaria direzione di Napoli; in quei frangenti, il giovane ha contattato la Questura di Caserta, che ha fornito indicazioni operative precise ed ha allertato in tempo reale il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, consentendo di individuare il treno su cui si trovavano i sospetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
