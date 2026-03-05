Harry Styles rompe il silenzio su Liam Payne | Parlarne mi mette a disagio

Dopo un anno e mezzo dalla scomparsa di Liam Payne, Harry Styles ha deciso di parlare pubblicamente, condividendo sentimenti di affetto e tristezza. Nel suo intervento, ha espresso che parlare di Liam gli provoca disagio, senza entrare in dettagli o motivazioni. La sua testimonianza si inserisce in un momento di riflessione sulla perdita del cantante, suscitando interesse tra i fan e i media.

Liam Payne è morto il 16 ottobre 2024, oggi Harry Styles ha rotto il silenzio dopo un anno e mezzo e lo ha ricordato con grande affetto e tristezza Harry Styles rompe il silenzio su Liam Payne ad un anno e mezzo dalla morte dell’artista. Una ferita che lo ha colpito molto e che ancora oggi si porta dietro. Il suo compagno degli One direction è morto il 16 ottobre 2024, cadendo in Argentina da un hotel. Successivamente si è scoperto che a causa dell’eccessivo uso di droga si sarebbe buttato non in maniera volontaria e così a soli 32 anni ha posto fine alla sua vita. Quell’evento ha portato alla reunion degli One direction, non quella che tutti avrebbero voluto, su un palco a cantare le loro canzoni, ma ad un funerale, quello del loro migliore amico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

