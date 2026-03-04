Harry Styles ha commentato la perdita di Liam Payne, descrivendo quanto sia stato difficile affrontare la morte di un amico stretto. Durante una recente intervista, ha condiviso i sentimenti provati nel momento in cui ha appreso della scomparsa e ha spiegato come questa esperienza abbia influito sul suo stato d’animo. La dichiarazione arriva dopo la notizia della morte di Liam Payne.

La star della musica, durante una recente intervista, ha parlato di come ha affrontato il lutto dopo la morte dell'amico. Harry Styles, dopo le esperienze sui set cinematografici come attore, sta per tornare protagonista nel mondo della musica con un nuovo album e, durante la promozione, ha avuto modo di parlare di Liam Payne, con cui ha condiviso il successo della band One Direction. Mentre era ospite di Zane Lowe, il cantante ha parlato delle conseguenze della fama e del suo approccio alla vita dopo aver affrontato una perdita così importante. Rispondendo alle domande del giornalista, Harry Styles ha ammesso che in certi momenti è ancora in difficoltà nell'affrontare la perdita di Liam Payne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Harry Styles sulla morte di Liam Payne: "Affrontare la perdita di un amico è davvero difficile"

