Caso Tatiana Tramacere l’ex rompe il silenzio | ‘Grave disagio per il clima di sospetto su di me’

L'ex calciatore Alessandro Bonsegna rompe il silenzio sul caso Tatiana Tramacere, esprimendo il suo disagio per il clima di sospetto che si è instaurato. Dopo giorni di angoscia, Bonsegna rivela il forte impatto emotivo legato alla scomparsa della ragazza, con cui aveva un legame affettivo passato.

Lo sfogo di Alessandro Bonsegna dopo i giorni di angoscia. «La scomparsa della ragazza a me affettivamente legata in passato mi ha profondamente turbato». Con queste parole Alessandro Bonsegna, 29 anni, interviene pubblicamente dopo giorni di silenzio sul caso di Tatiana Tramacere, la studentessa di Nardò rimasta irreperibile per undici giorni, dal 24 novembre, prima di essere ritrovata sana e salva. Un messaggio misurato ma fermo, nel quale il giovane prende le distanze da illazioni e sospetti che, durante i giorni della scomparsa, hanno iniziato a circolare sui social e in alcuni contesti mediatici, coinvolgendo il suo nome senza riscontri ufficiali. Notizieaudaci.it Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". iltempo.it

Tatiana Tramacere e i 4 misteri del caso, dallo shock al dettaglio del coltello: come sta e perché non parla - Tatiana Tramacere e la sparizione da Nardò, come sta oggi la giovane e perché non parla. virgilio.it

Tatiana Tramacere, alcune considerazioni sul suo caso... a futura memoria. youtu.be/OsDIUqLa93A x.com

>> Il caso Tatiana Tramacere tra simulazione di reato e l'ombra lunga del favoreggiamento Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Favoreggiamento #TatianaTramacere #Simulazionedireato #LibertàIndividuale #AllarmeSociale - facebook.com facebook

© Notizieaudaci.it - Caso Tatiana Tramacere, l’ex rompe il silenzio: ‘Grave disagio per il clima di sospetto su di me’

Tatiana Tramacere scomparsa nel nulla: i possibili percorsi della ragazza - Ore 14 del 04/12/2025

Video Tatiana Tramacere scomparsa nel nulla: i possibili percorsi della ragazza - Ore 14 del 04/12/2025 Video Tatiana Tramacere scomparsa nel nulla: i possibili percorsi della ragazza - Ore 14 del 04/12/2025