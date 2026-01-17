Chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami | perché non sarà Bono

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Adami lascia il suo ruolo di ingegnere di pista di Lewis Hamilton in Ferrari, aprendo una nuova fase per il team. La scuderia sta riorganizzando i propri ruoli per migliorare la collaborazione e l’efficienza, con Luca Diella come principale candidato a sostituire Adami. L’ipotesi di coinvolgere Peter

Riccardo Adami lascia il muretto Ferrari accanto a Lewis Hamilton alla vigilia del Mondiale F1 2026. La scuderia riorganizza i ruoli per evitare altre frizioni e guarda avanti: il favorito è Luca Diella, mentre l'ipotesi Peter "Bono" Bonnington resta fuori dai giochi. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La Red Bull mostra la nuova livrea. Verstappen: "Adoro il blu». Ferrari, Hamilton rompe con Adami. Cambia l’ingegnere di pista

Leggi anche: Svolta in Ferrari: Adami non è più l’ingegnere di Hamilton, rapporto freddo e mai decollato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

sar224 nuovo ingegnere pistaHamilton, chi è il nuovo ingegnere di pista: la Ferrari punterebbe su Luca Diella. SF-26, ecco come suona il motore - Dopo che la Ferrari ha tolto ad Adami il ruolo di ingegnere di pista ad Hamilton, ecco chi potrebbe essere il successore dell'ex campione del mondo ... sport.virgilio.it

sar224 nuovo ingegnere pistaChi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami: perché non sarà “Bono” - La scuderia riorganizza i ruoli per evitare altre frizioni e guarda avanti: il favorito è Luca ... fanpage.it

sar224 nuovo ingegnere pistaFerrari, Adami non è più l’ingegnere di pista di Hamilton: nuovo ruolo per lui, gli screzi con Lewis costano caro - Cambio di mansioni per l’ingegnere bresciano, che andrà a ricoprire il ruolo di manager della FDA e ... sport.virgilio.it

Adami non sarà più l'ingegnere di pista di #Hamilton #f1 #f12026 #ferrari

Video Adami non sarà più l'ingegnere di pista di #Hamilton #f1 #f12026 #ferrari

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.