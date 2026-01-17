Chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami | perché non sarà Bono

Riccardo Adami lascia il suo ruolo di ingegnere di pista di Lewis Hamilton in Ferrari, aprendo una nuova fase per il team. La scuderia sta riorganizzando i propri ruoli per migliorare la collaborazione e l’efficienza, con Luca Diella come principale candidato a sostituire Adami. L’ipotesi di coinvolgere Peter

Chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami: perché non sarà “Bono” - La scuderia riorganizza i ruoli per evitare altre frizioni e guarda avanti: il favorito è Luca ... fanpage.it

Ferrari, Adami non è più l’ingegnere di pista di Hamilton: nuovo ruolo per lui, gli screzi con Lewis costano caro - Cambio di mansioni per l’ingegnere bresciano, che andrà a ricoprire il ruolo di manager della FDA e ... sport.virgilio.it

Adami non sarà più l'ingegnere di pista di #Hamilton #f1 #f12026 #ferrari

Ferrari, Hamilton avrà un nuovo ingegnere di pista - facebook.com facebook

BREAKING #F1 Riccardo Adami lascia il suo ruolo di Ingegnere di pista di Lewis Hamilton. Per lui un nuovo ruolo di Manager della Ferrari Driver Academy e Test Previous Cars. Il nuovo ingegnere del pilota britannico verrà annunciato in futuro. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.