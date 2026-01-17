Chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami | perché non sarà Bono
Riccardo Adami lascia il suo ruolo di ingegnere di pista di Lewis Hamilton in Ferrari, aprendo una nuova fase per il team. La scuderia sta riorganizzando i propri ruoli per migliorare la collaborazione e l’efficienza, con Luca Diella come principale candidato a sostituire Adami. L’ipotesi di coinvolgere Peter
Riccardo Adami lascia il muretto Ferrari accanto a Lewis Hamilton alla vigilia del Mondiale F1 2026. La scuderia riorganizza i ruoli per evitare altre frizioni e guarda avanti: il favorito è Luca Diella, mentre l'ipotesi Peter "Bono" Bonnington resta fuori dai giochi. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
