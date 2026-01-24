Perché il nuovo ingegnere di Hamilton arriverà in Ferrari a Mondiale F1 iniziato | chi sostituirà Adami

La Ferrari ha deciso di intervenire a metà stagione con un nuovo ingegnere per Lewis Hamilton, sostituendo Riccardo Adami, che ha lasciato il team. Questa scelta mira a rafforzare il supporto durante il restante campionato di Formula 1, garantendo continuità e competenza nel ruolo. La presenza di un nuovo ingegnere in una fase già avanzata del Mondiale testimonia l’attenta strategia di Ferrari per ottimizzare le prestazioni.

