Ferrari bagno di folla per Leclerc e Hamilton a Fiorano

A Fiorano, la Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26 in preparazione al Mondiale di Formula 1 2026. L’evento ha visto la partecipazione di Lewis Hamilton, primo a testare la vettura durante lo shakedown, mentre l’atmosfera è stata caratterizzata da un’ampia presenza di pubblico. Un momento importante per la casa di Maranello, che si avvicina alla nuova stagione con attenzione e preparazione.

La Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-26 in vista del Mondiale di Formula 1 2026. Primo a scendere in pista a Fiorano per il tradizionale shakedown Lewis Hamilton. Poi è toccato all'altro pilota della rossa, Charles Leclerc. Per i due bagno di folla con i tanti tifosi Ferrari accorsi per vedere la nuova rossa.

