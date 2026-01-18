L’Arsenal sbatte contro il Nottingham Forest e tiene aperta la corsa alla Premier League il City ha perso il derby

L'Arsenal non riesce a superare il Nottingham Forest in una partita senza reti, mantenendo aperta la corsa alla Premier League. Con questa prestazione, i Gunners non approfittano della sconfitta del Manchester City nel derby e restano in corsa per il titolo, ma devono migliorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

L’Arsenal non approfitta del passo falso del City e sbatte contro il Nottingham Forest (0-0 nel match di ieri). I Gunners proprio non riescono a chiudere definitivamente la corsa alla Premier League. I Citizens rimangono a -7, ma l’Aston Villa oggi potrebbe accorciare a -4. L’analisi del Times. L’Arsenal stecca contro il Forest e tiene in vita la corsa al titolo. Si legge sul Times: L’Arsenal sapeva quale occasione d’oro aveva davanti: la possibilità di portarsi a nove punti di vantaggio sul Manchester City e a dieci sull’Aston Villa, che oggi alle 17:30 affronta l’Everton. Ma non ci sono dubbi: questa è stata un’occasione sprecata per l’Arsenal, per il quale sette punti sono un vantaggio discreto, anche se avrebbero potuto essere di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I risultati delle sfide delle 15 della 16ª giornata di Premier League hanno visto risposte importanti di Arsenal, City e Aston Villa, mentre il Tottenham e il Newcastle hanno subito sconfitte. Le partite di domenica pomeriggio hanno mantenuto aperta la corsa al titolo, con esiti che influenzano la classifica e l’equilibrio della stagione in corso.

