Gustaw Herling la cerniera d’Europa | un libro e un film sullo scrittore di Un mondo a parte

Martedì 10 marzo alle 14.30 si terrà presso la Sala conferenze dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, nel Palazzo Du Mesnil, una presentazione dedicata al volume “Gustaw Herling”. L’evento si concentrerà sulla figura dello scrittore autore di “Un mondo a parte” e includerà anche la proiezione di un film dedicato alla sua vita e alle sue opere.

Martedì 10 marzo alle 14.30, nella Sala conferenze dell’ Università degli Studi di Napoli L’Orientale ** (Palazzo Du Mesnil, via Chiatamone 6162)**, sarà presentato il volume “Gustaw Herling. La cerniera d’Europa”, curato da Paolo Morawski e pubblicato da Bibliopolis nel 2025. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’ateneo napoletano e si svolge con il patrocinio di diverse istituzioni culturali: Istituto italiano per gli Studi Storici, Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Fondazione Romana Janina Umiastowska, il Consolato onorario della Repubblica di Polonia in Campania, l’ Associazione italo-polacca di Salerno e Provincia, l’ Associazione italiana polonisti, l’ Accademia Polacca delle Scienze di Roma e l’ Istituto Polacco di Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

