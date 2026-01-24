Viva Tondelli | il documentario sullo scrittore di Correggio a 70 anni dalla nascita
"Viva Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti", il documentario dedicato a Pier Vittorio Tondelli, arriva anche in Romagna: il 5 febbraio sarà proiettato al Cinema Fulgor, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire o riscoprire la figura dello scrittore di Correggio. Realizzato in.🔗 Leggi su Riminitoday.it
’Viva Tondelli’: le voci di chi lo ha amatoCe l’hai il libro di Vichi?, chiede Ligabue quando ‘Altri libertini’ viene sequestrato per oscenità. Glielo consegnano di nascosto, infilato... Ce l’hai il libro di Vichi?, chiede Ligabue quando ... ilrestodelcarlino.it
