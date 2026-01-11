Gustaw Herling, autore polacco, ha attraversato esperienze straordinarie, dal gulag sovietico a Napoli, contribuendo con riflessioni sulla storia e la politica. Nel 1951 pubblicò

Nel 1951 uscì a Londra Un mondo a parte. Era N un libro di memorie del gulag, lucido e spietato nel raccontare l’universo concentrazionario creato da Stalin. Fu un successo mondiale. L’autore, Gustaw Herling, era un esule polacco che per due anni aveva fatto esperienza sulla sua pelle di ogni tipo di efferatezza e angheria nel campo dell’estremo Nord ove i russi lo avevano rinchiuso nel 1940 dopo essersi spartita la Polonia con la Germania nazista. Aveva poco più di venti anni (era nato nel 1919), ma quell’esperienza avrebbe segnato in modo indelebile la sua attività di scrittore, giornalista e autore di saggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gustaw Herling, dal gulag a Napoli fino alla profezia sull’Ucraina

Leggi anche: “Halloween ok, ma fino a un certo punto: Napoli è latina”. da Amiro la notte da incubo si celebra sull’asse Messico-Napoli

Leggi anche: “Halloween ok, ma fino a un certo punto: Napoli è latina!”. Da Amiro la notte da incubo si celebra sull’asse Messico - Napoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gustaw Herling polacco di Napoli Aveva vissuto e raccontato il Gulag - E non aveva potuto farvi ritorno dopo il 1945, a causa della dittatura comunista imposta dai sovietici. corriere.it

Gustaw Herling, lo scrittore polacco che considerava Napoli la sua seconda patria - A Napoli, dal 24 al 26 ottobre, si terrà un festival dedicato allo scrittore Gustaw Herling- ilnapolista.it

Gustaw Herling, la Polonia chiede scusa al grande scrittore che raccontò l’orrore del gulag - Gustaw Herling, il grande scrittore polacco che visse a Napoli per buona parte della sua vita, riceve diciotto anni dopo la morte giustizia dal suo Paese natale. fanpage.it

In libreria con Bibliopolis "La cerniera d'Europa", opera profetica e illuminante di G. Herling. https://www.ubiklibri.it/book-9788870887242-la-cerniera-d-europa.html - facebook.com facebook