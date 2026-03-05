Iran Crosetto ammette | Guerra decisa fuori dal diritto internazionale e annuncia aumento livello di protezione aerea - VIDEO

Il ministro Crosetto ha dichiarato alla Camera che la guerra contro l'Iran è stata decisa al di fuori del diritto internazionale. Ha annunciato inoltre un aumento del livello di protezione aerea. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un intervento più ampio sulle tensioni in corso e sulle misure di sicurezza adottate dal governo. Nessuna altra informazione supplementare è stata fornita nel discorso.

Intervenendo alla Camera, il ministro Crosetto ha definito la guerra contro l'Iran "certamente fuori dal diritto internazionale", e ha comunicato l'innalzamento della protezione aerea nonché lo schieramento di una forza multi-dominio in Medio Oriente "Non è una guerra che l'Italia vuole o ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale". E l'opposizione lo applaude"Non è stata una scelta condivisa, nessun Governo al mondo è stato informato, e certo che è stata una scelta al di fuori dalle regole del diritto...

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale ma non si può fermare"AGI - L'attacco di Usa e Israele "è certamente avvenuto al di fuori delle regole del diritto internazionale", ma "lo stesso scenario ci sarebbe stato...

Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: Usa e Israele hanno deciso in modo riservato. Scontro frontale con ConteLa crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale . Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito p ... ilfattoquotidiano.it

Il ministro della Difesa alla Camera: Non siamo una grande potenza, la nostra forza politica è molto limitataIl ministro della Difesa alla Camera: Non siamo una grande potenza, la nostra forza politica è molto limitata ... dire.it

