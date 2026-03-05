Il ministro della Difesa ha affermato che l’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran si è svolto al di fuori delle regole del diritto internazionale, ma ha anche dichiarato che non si può fermare. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le parti, senza che siano stati forniti dettagli specifici sull’operazione o sui momenti precisi dell’attacco.

AGI - L'attacco di Usa e Israele "è certamente avvenuto al di fuori delle regole del diritto internazionale", ma "lo stesso scenario ci sarebbe stato con qualsiasi altro governo": del resto, "nessun governo, italiano, europeo o di altra parte del mondo, in questo momento può fermare l'attacco". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella replica seguita alle comunicazioni alla Camera sulla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. "Nessun Paese al mondo è stato informato dell'attacco all'Iran, non lo sapeva nemmeno l'alta catena di comando Usa perché l'attacco israeliano è scattato solo nel momento in cui è diventata nota la posizione di Khamenei. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale ma non si può fermare"

Crosetto: "Attacco all'Iran fuori dal diritto internazionale". E l'opposizione lo applaude

Attacco Usa-Israele all'Iran, Tajani: "Non sarà guerra lampo". Schlein, Bonelli e Fratoianni: "Fuori dal diritto internazionale"

Iran, Crosetto ‘cede’ e ammette: È stato un attacco fuori dalle regole del diritto internazionale. L’opposizione applaude: FinalmenteROMA – Qualunque Governo, al posto nostro, si sarebbe trovato davanti a questo scenario: non è stata una scelta condivisa, nessun Governo al mondo è stato informato, e certo che è stata una scelta al ... dire.it

