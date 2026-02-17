650 missili Tomahawk 33 navi e F-35 un terzo della flotta Usa in Medio Oriente | cosa può succedere
Il gruppo d'attacco della portaerei “Ford” ha attraversato l’Oceano Atlantico, portando con sé circa 650 missili Tomahawk, 33 navi e diversi jet F-35, rappresentando un terzo della flotta degli Stati Uniti in Medio Oriente. Questa imponente presenza militare si muove in un momento di crescente tensione nella regione, con manovre che potrebbero alterare gli equilibri di potere. La portaerei si avvicina alle acque strategiche del Medio Oriente, mentre i militari americani preparano le operazioni successive.
Con il transito nell'Oceano Atlantico del gruppo d'attacco della portaerei “Ford”, esattamente un terzo di tutta la forza disponibile della U.S. Navy si troverà presto nella zona di operazioni del Medio Oriente. Venerdì 13 febbraio, al Csg (Carrier Strike Group) della “Ford” è stato dato ordine di lasciare la zona dei Caraibi, dove era arrivato il 16 novembre per supportare l'azione militare che ha condotto alla cattura dell'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, per dirigersi verso il Mediterraneo, e da lì molto probabilmente passare sotto il comando del Centcom, il Comando Centrale delle forze Usa che presiede alle operazioni in Medio Oriente e Asia Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.
Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente, pronto l'attacco all'Iran? Cosa sta succedendoGli Stati Uniti hanno inviato diciotto aerei F-35 in Medio Oriente, una mossa che potrebbe puntare a un’azione contro l’Iran.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
650 missili Tomahawk, 33 navi e F-35, un terzo della flotta Usa in Medio Oriente: cosa può succedereGli Usa spostano la USS Ford nel Golfo per unirsi alla Lincoln e rafforzare la presenza navale con centinaia di missili e decine di navi, in un segnale di forza rivolto a Teheran ma anche Russia e Cin ... ilgiornale.it
Perché i missili Tomahawk sono così importanti per l’UcrainaIl tema principale dell’incontro che si terrà oggi alla Casa Bianca fra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky saranno i missili da crociera Tomahawk. L’Ucraina li ... ilpost.it
Una delegazione del Ministero della Salute del Paese del Medio Oriente ha visitato il Laboratorio di analisi chimico clinica. L’interesse verte sulla spettrometria di massa facebook
Non so se il Board di #Trump per #Gaza funzionerà, nessuno lo sa. Ma che Italia entri da osservatore puo essere positivo, com il nostro ruolo storico Medio Oriente ad equilibrare gli estremisti. E non vedo problemi nella Costituzione per un gruppo di lavoro i x.com