650 missili Tomahawk 33 navi e F-35 un terzo della flotta Usa in Medio Oriente | cosa può succedere

Il gruppo d'attacco della portaerei “Ford” ha attraversato l’Oceano Atlantico, portando con sé circa 650 missili Tomahawk, 33 navi e diversi jet F-35, rappresentando un terzo della flotta degli Stati Uniti in Medio Oriente. Questa imponente presenza militare si muove in un momento di crescente tensione nella regione, con manovre che potrebbero alterare gli equilibri di potere. La portaerei si avvicina alle acque strategiche del Medio Oriente, mentre i militari americani preparano le operazioni successive.

Con il transito nell'Oceano Atlantico del gruppo d'attacco della portaerei “Ford”, esattamente un terzo di tutta la forza disponibile della U.S. Navy si troverà presto nella zona di operazioni del Medio Oriente. Venerdì 13 febbraio, al Csg (Carrier Strike Group) della “Ford” è stato dato ordine di lasciare la zona dei Caraibi, dove era arrivato il 16 novembre per supportare l'azione militare che ha condotto alla cattura dell'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, per dirigersi verso il Mediterraneo, e da lì molto probabilmente passare sotto il comando del Centcom, il Comando Centrale delle forze Usa che presiede alle operazioni in Medio Oriente e Asia Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

