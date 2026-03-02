Milano e la guerra in Medio Oriente | la mappa dei luoghi sensibili sotto stretta sorveglianza

Milano tiene sotto stretta sorveglianza i luoghi sensibili a causa della guerra in Medio Oriente. Dall’Iran arrivano notizie di bombardamenti continui in Israele e Iraq, mentre Dubai e Doha sono state colpite da raid. Inoltre, sono stati abbattuti caccia statunitensi in Kuwait. La città monitora attentamente questi eventi, senza intervenire direttamente, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione.

Milano, 2 marzo 2026 – Dall’Iran i bombardamenti si susseguono anche in Israele e Iraq, colpite Dubai e Doha e caccia Usa sono stati abbattuti in Kuwait. La guerra in Medio Oriente si allarga e la paura si propaga anche a migliaia di chilometri. Non fa eccezione Milano, dove la tensione sale e l’allerta è massima per garantire la sicurezza delle comunità - ebraica e iraniana soprattutto – che in città sono numerose ma anche nei luoghi sensibili. L’asticella si alza L’asticella della tensione si sta alzando come confermano il raid vandalico messo a segno nella notte in città, nei pressi del Consolato della Repubblica islamica dell'Iran a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

