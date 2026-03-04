Iran Casa Bianca | Spagna coopererà con esercito nella guerra Ma Madrid smentisce

La Casa Bianca ha dichiarato che la Spagna collaborerà con l'esercito statunitense nella guerra in Iran, ma Madrid ha smentito questa informazione. La polemica tra l'amministrazione americana e il governo spagnolo riguarda quindi il coinvolgimento nel conflitto, con dichiarazioni contrastanti che alimentano le tensioni tra le due nazioni. La disputa si inserisce in un clima di incertezza sulla posizione ufficiale di Madrid.

(Adnkronos) – Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sanchez sulla guerra in Iran. Madrid si è detta contraria al conflitto sfidando di fatto gli Usa e bocciando l'operazione avviata dal presidente americano con Israele. "Siamo contrari a questo disastro", ha detto il premier spagnolo aggiungendo: "Non saremo complici per paura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Casa Bianca: “La Spagna ha accettato di cooperare sulle basi per l’Iran”. Ma Madrid smentisce: “Non sappiamo a cosa si riferiscano”Nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sànchez si aggiunge un’ulteriore sorprendente capitolo.

Tensione Usa-Spagna sull'uso delle basi, Casa Bianca: «Collaboreranno». Madrid smentisce: «Nessun accordo»La Casa Bianca assicura che la Spagna ha accettato di cooperare con gli Stati Uniti in relazione all’attacco contro l’Iran. Madrid replica con una smentita netta e senza margini ... leggo.it

Iran, Casa Bianca: La Spagna collaborerà . Madrid smentisceLa Spagna ha accettato di cooperare con le forze armate statunitensi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante un briefing con la stampa, all'indomani della minacci ... msn.com

La Casa Bianca assicura che la Spagna ha accettato di cooperare con gli Stati Uniti in relazione all’attacco contro l’Iran. Madrid replica con una smentita netta e senza margini di ambiguità facebook

La Casa Bianca: "Abbiamo annientato il regime terroristico iraniano" #Iran #Teheran #Tehran #Usa x.com