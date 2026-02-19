L’ex presidente Donald Trump ha deciso di mantenere le forze militari americane pronte all’attacco contro l’Iran, secondo quanto riporta il New York Times. La causa di questa decisione deriva dalla crescente tensione tra le due nazioni, che si è intensificata negli ultimi giorni. L’esercito statunitense ha spostato truppe e mezzi militari nella regione del Medio Oriente, pronti a intervenire. Teheran, invece, si concentra sulla difesa e si prepara a rispondere a eventuali attacchi, mantenendo alta la vigilanza.

L'esercito americano si è messo «in posizione» per un possibile attacco all'Iran. I funzionari del Pentagono e della Casa Bianca pubblicati al New York Times precisano che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. Il dispositivo militare Usa comprende ora due portaerei, una dozzina di navi da guerra, centinaia di caccia e diversi sistemi di difesa aerea, anche se parte di questa potenza di fuoco è ancora in arrivo. Come la USS Gerald Ford, che potrebbe varcare in queste ore lo stretto di Gibilterra assieme alla sua poderosa scorta. Solo nelle ultime 24 ore altri 50 caccia — F-35, F-22 e F-16 — sono stati inviati nella regione, con un ponte aereo colossale che prosegue senza sosta da due giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Iran, Trump pronto alla guerra. Nyt: «Esercito in posizione per attaccare». E Teheran punta alla difesa ?a mosaico??

