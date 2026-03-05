Guerra in Iran secondo Trita Parsi sarà lunga e con perdite enormi il piano di Trump è fallito dopo 48 ore

Trita Parsi, politologo iraniano, ha commentato la situazione attuale in Iran, affermando che la guerra sarà lunga e con perdite significative. Ha anche dichiarato che il piano di Trump è fallito dopo appena 48 ore. La sua analisi si concentra sulla durata e l’impatto del conflitto, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni politiche.

Il politologo iraniano Trita Parsi sostiene che Donald Trump abbia perso il controllo della guerra in Iran e che l’obiettivo originale fosse quello di concludere il conflitto in 48 ore. L’idea sarebbe stata quella di causare il crollo della Repubblica Islamica con l’uccisione della Guida Suprema, Alì Khamenei. “Trump ha perso il controllo della guerra” Il politologo Trita Parsi sostiene che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non sia più in controllo del conflitto con l’Iran. Lo ha dichiarato in un’analisi inviata all’agenzia di stampa Adnkronos. Parsi, nato in Iran ma cresciuto e formatosi tra Svezia e gli Usa, è tra i principali sostenitori di un avvicinamento dell’Iran all’Occidente, si oppone alla Repubblica Islamica e ha fondato, per questi scopi, il National Iranian American Council. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Iran, l'analisi di Parsi: Trump ha perso il controllo, guerra lunga con perdite enormiA pochi giorni dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sembra che il presidente americano Donald Trump abbia già perso il controllo del conflitto. Così il politologo ... adnkronos.com

Trita Parsi "Questa è piazza Ferdowsi, nel centro di Teheran. La gente sul campo afferma che la campagna di bombardamenti è superiore a qualsiasi altra cosa abbiano mai visto e apparentemente indiscriminata. Sempre più spesso Israele e gli Stati Uniti se - facebook.com facebook

Parsi: l'Iran finirà la guerra solo dopo avere inflitto un costo pesante non solo a Israele e Stati Uniti, ma anche all'Europa. x.com