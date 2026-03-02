In Iran si sono registrate 416 missioni in sole 48 ore, con oltre mille obiettivi colpiti. Le operazioni coinvolgono numerosi militari e apparecchiature, mentre le azioni si svolgono su vasta scala nel Medio Oriente. Le forze coinvolte stanno portando avanti un'intensa attività militare, senza che siano stati comunicati dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi specifici di queste operazioni.

Questi sono i numeri delle persone coinvolte direttamente o indirettamente in quanto sta accadendo in Medio Oriente. Soltanto per colpire lo stabile nel quale si rifugiava l’Ayatollah Khamenei sono stati compiuti tre attacchi in un solo minuto a distanza di venti secondi uno dall’altro a opera di circa 250 tra militari e agenti. Così nell’area del complesso situato a Teheran si sono abbattute le bombe di precisione sganciate da velivoli israeliani. Ma questo è stato soltanto l’ultimo atto di un lavoro durato mesi condotto dalla Cia che ha acquisito progressivamente certezze sulla posizione della «guida suprema» e sui suoi comportamenti. Fino a sapere che sabato mattina si sarebbe svolta una riunione di alti funzionari iraniani in un complesso di comando nel cuore della capitale e che il bersaglio «numero uno» vi avrebbe preso parte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra totale in Iran: 416 missioni in 48 ore e oltre mille target colpiti

Il Pegaso 2 della Asl Toscana Sud Est chiude l'anno con oltre mille missioniHa confermato il proprio ruolo di risorsa essenziale per il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, non solo a servizio delle province di...

Proteste in Iran, la denuncia dei media: “Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione”Secondo la rivista Time, in 48 ore, tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, sarebbe stati oltre 30mila i morti in Iran, al culmine delle proteste...

Spread Btp-Bund in rialzo a 65 punti, la guerra in Iran scuote i mercatiLo spread tra Btp e Bund è aumentato a 65 punti grazie a un calo dei rendimenti dei titoli tedeschi: pesa la guerra in Iran ... quifinanza.it

