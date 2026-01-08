Processo gasdotto Tap la sentenza | Opera legittima Ecco perché

La sentenza relativa al processo sul gasdotto Tap ha stabilito che l’opera è legittima, con autorizzazioni ambientali corrette e nessun collegamento tra l’espianto degli ulivi e la loro morte. La giudice Chiara Panico, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, ha confermato che tutte le procedure sono state rispettate, chiarendo così le questioni legali e ambientali legate al progetto.

LECCE - "Opera legittima, autorizzazioni ambientali corrette, nessun nesso tra espianto degli ulivi e la loro morte": sono queste le conclusioni della giudice Chiara Panico, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, contenute nelle motivazioni della sentenza sul processo per la.

processo gasdotto tap sentenzaIl gasdotto Tap, il nodo inquinamento ambientale e gli ulivi morti: ecco perché tutti gli imputati sono stati assolti - Il lungo processo Tap, entrato nel vivo nel 2022 dopo numerosi rinvii e cambi di giudice, come è noto si è concluso con la sentenza del Tribunale di Lecce ... msn.com

processo gasdotto tap sentenzaGasdotto TAP: Tribunale di Lecce assolve la società e gli imputati - Conclusione Il Tribunale di Lecce ha quindi assolto la società e gli imputati, dichiarando la non sussistenza di reati penali o amministrativi, confermando la regolarità delle procedure seguite per la ... giornaledipuglia.com

