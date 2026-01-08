Processo gasdotto Tap la sentenza | Opera legittima Ecco perché

La sentenza relativa al processo sul gasdotto Tap ha stabilito che l’opera è legittima, con autorizzazioni ambientali corrette e nessun collegamento tra l’espianto degli ulivi e la loro morte. La giudice Chiara Panico, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, ha confermato che tutte le procedure sono state rispettate, chiarendo così le questioni legali e ambientali legate al progetto.

Gasdotto TAP: Tribunale di Lecce assolve la società e gli imputati - Conclusione Il Tribunale di Lecce ha quindi assolto la società e gli imputati, dichiarando la non sussistenza di reati penali o amministrativi, confermando la regolarità delle procedure seguite per la ... giornaledipuglia.com

Processo a Grillo Jr per stupro di gruppo, giudici in camera di consiglio, in serata la sentenza - Terminate le ultime repliche dei legali delle difese, il collegio giudicante presieduto da Marco Contu - rainews.it

L’Ue respinge le accuse russe: “Infondati i tentativi di ostacolare il processo di pace” #Nazionale facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.