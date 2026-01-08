Processo gasdotto Tap la sentenza | Opera legittima Ecco perché
La sentenza relativa al processo sul gasdotto Tap ha stabilito che l’opera è legittima, con autorizzazioni ambientali corrette e nessun collegamento tra l’espianto degli ulivi e la loro morte. La giudice Chiara Panico, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, ha confermato che tutte le procedure sono state rispettate, chiarendo così le questioni legali e ambientali legate al progetto.
LECCE - “Opera legittima, autorizzazioni ambientali corrette, nessun nesso tra espianto degli ulivi e la loro morte”: sono queste le conclusioni della giudice Chiara Panico, della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, contenute nelle motivazioni della sentenza sul processo per la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
