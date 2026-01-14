Ucraina in risoluzione maggioranza equilibrismo su parola militari

La risoluzione di maggioranza sull'Ucraina mostra un equilibrio tra le riserve della Lega e la posizione consolidata dell’Italia. Pur senza impegni espliciti, il testo richiama esplicitamente il tema militare, evidenziando un approccio cauto e moderato. Questa formulazione riflette la volontà di mantenere una posizione equilibrata e di preservare le diverse sensibilità politiche nel contesto internazionale.

