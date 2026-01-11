In piazza contro l’imperialismo Striscioni e presidio in centro | Rifiutiamo ogni azione di guerra

Ieri, in piazza della Vittoria, il Coordinamento per la Palestina e la Rete antifascista hanno organizzato un presidio per esprimere il loro rifiuto di ogni forma di imperialismo e guerra. Con striscioni e presenza pacifica, hanno sottolineato la necessità di respingere le ingerenze esterne, chiedendo che l’imperialismo sia lasciato fuori dal Venezuela e da ogni contesto internazionale. Un gesto di sensibilizzazione e di impegno civile in un momento di particolare attenzione politica.

"Fuori l'imperialismo dal Venezuela e ovunque": hanno scritto questo ieri su uno striscione bianco i ragazzi del Coordinamento per la Palestina e della Rete antifascista che sfidando le temperature rigide, sono scesi in piazza della Vittoria per tenere un presidio. "Ci troviamo di fronte non solo a un attacco di prepotenza criminale da parte del presidente degli Stati Uniti - hanno detto i manifestanti -, ma allo svelamento del sistema che lo ha permesso. Ovvero quello della competizione, del conflitto iper-imperialista. Servono a poco le scuse di lotta al narcotraffico, smentite dalle parole dello stesso Trump che ha parlato di volersi impadronire del controllo delle risorse energetiche oltre che del Paese".

