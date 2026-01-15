Udine scende in piazza per l’Iran | presidio contro la repressione e per l’autodeterminazione dei popoli
A Udine si svolge un presidio pubblico per sensibilizzare sulla repressione in Iran e sostenere il diritto all’autodeterminazione dei popoli. L'iniziativa mira a dare voce a chi, in molte parti del mondo, affronta ingiustizie e negazione dei propri diritti fondamentali, promuovendo un messaggio di solidarietà e rispetto delle libertà civili.
Un presidio pubblico per dare voce a chi, in diverse parti del mondo, subisce repressione e negazione dei diritti fondamentali. Venerdì 23 gennaio, alle ore 17, in piazza Giacomo Matteotti, Avs-Possibile e Rifondazione Comunista organizzano una manifestazione di solidarietà con il popolo iraniano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
