Udine scende in piazza per l’Iran | presidio contro la repressione e per l’autodeterminazione dei popoli

A Udine si svolge un presidio pubblico per sensibilizzare sulla repressione in Iran e sostenere il diritto all’autodeterminazione dei popoli. L'iniziativa mira a dare voce a chi, in molte parti del mondo, affronta ingiustizie e negazione dei propri diritti fondamentali, promuovendo un messaggio di solidarietà e rispetto delle libertà civili.

