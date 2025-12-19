Firenze l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano E attacca l’overtourism

L'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, sceglie il carcere di Sollicciano per celebrare la messa di Natale, un gesto di vicinanza e speranza. In un momento di grande fermento per la città, il suo messaggio si concentra anche sulle criticità legate all’overtourism, invitando a riflettere sulla convivenza tra tradizione e sostenibilità. Un Natale di solidarietà e consapevolezza, oltre i consueti luoghi di culto.

Firenze, 19 dicembre 2025 – L'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli celebrerà la messa nel giorno di Natale nel carcere di Sollicciano. Lo ha annunciato questa mattina durante il saluto ai giornalisti. “Vorrei – ha spiegato – che ci fosse sempre una luce accesa sulle persone in carcere. Le statistiche ci dicono che la recidiva dei reati è al 75 per cento: è un fallimento. Mi meraviglia che di fronte a questo non si faccia nulla. Il mio vuole essere un segno di vicinanza ma anche di denuncia”. Il saluto si è aperto con un ricordo di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, scomparso un mese fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

