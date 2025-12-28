Ucraina ecco il decreto del governo per il 2026 | aiuti militari ma priorità per quelli civili sanitari e di protezione aerea

Il governo italiano ha varato un decreto per il 2026 che prevede aiuti all’Ucraina, con un focus sui settori civili, sanitari e di protezione aerea. Il provvedimento si articola in tre punti principali, tra cui la proroga degli aiuti militari, con priorità a quelli logistici, sanitari e di difesa dagli attacchi aerei, missilistici, cibernetici e con droni, a sostegno delle autorità ucraine.

Tre articoli. Il primo sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina con "priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina". Il secondo per tutelare i giornalisti freelance che operano sul posto che potranno avere un finanziamento pubblico di 60 mila euro per la formazione e copertura assicurativa per lavorare in Ucraina. Il terzo sui tempi di entrata in vigore. È questo il contenuto del decreto Ucraina che lunedì 29 dicembre sarà approvato dal Consiglio dei ministri dopo l'accordo raggiunto tra la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini che nelle ultime settimane aveva minacciato di non votare il decreto se fosse stata ripresentata la secca proroga degli aiuti militari per Kiev nel 2026.

