Impennata dei prezzi di benzina e diesel Da quanto non era così alto il gasolio

Questa mattina si registra un aumento dei prezzi di benzina e gasolio, con il gasolio che non raggiungeva livelli così elevati da tempo. Le quotazioni petrolifere sono salite a seguito degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e della successiva reazione di Teheran. I prezzi alla pompa hanno iniziato a subire le prime variazioni in conseguenza di questi eventi.

Arrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell'impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la risposta di Teheran. Se l'impatto sul Brent è stato finora tutto sommato limitato (+6,7%), quello sul gasolio è stato dirompente: la quotazione è aumentata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l'ultima volta il 14 febbraio del 2024, oltre due anni fa, mentre la quotazione della benzina è al massimo dal 23 giugno 2025. Questo ha scatenato un giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, i cui effetti sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa si vedranno compiutamente da domani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

