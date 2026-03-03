Guasto sulla condotta regionale Mastella chiude le scuole della zona alta

A causa di un guasto sulla condotta regionale, le scuole nella zona alta della città sono state chiuse dalle 9,30. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutte le scuole presenti in quella zona. La situazione ha portato alla sospensione delle attività scolastiche fino a nuovo avviso. Nessun'altra informazione è stata comunicata in merito alle tempistiche di riapertura.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Dalle 9,30 siamo costretti a chiudere le scuole della parte alta della città. Una interruzione idrica a Faicchio ci impone per ragioni igieniche di farlo". Una comunicazione immediata da parte del sindaco di Benevento che utilizza i social per annunciare la chiusura delle scuole nella zona alta della città a causa del guasto sulla condotta regionale di cui ha dato informazione Gesesa.