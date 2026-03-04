Guardia di Finanza concorso 2026 2027 | 983 posti per Allievi Marescialli

Il bando della Guardia di Finanza per il concorso 20262027 prevede l’assunzione di 983 allievi marescialli. Di questi, 923 posti sono destinati al contingente ordinario e 60 al contingente di mare. La pubblicazione del bando è avvenuta a Roma il 4 marzo 2026. La selezione riguarda giovani che vogliono entrare nel corpo e contribuire alle operazioni di sicurezza e controllo.

I posti sono ripartiti tra contingente ordinario (923) e contingente di mare (60). I dettagli Roma, 4 marzo 2026 – Il bando della Guardia di Finanza prevede 983 posti complessivi, ripartiti tra contingente ordinario (923) e contingente di mare (60). Nel contingente ordinario, una quota di posti è riservata al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Per il contingente di mare, i posti sono destinati a diverse specializzazioni, tra cui nocchiere abilitato al comando, nocchiere, tecnico macchine e tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta.