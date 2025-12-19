Accusa prodotti non sicuri per i bambini | sequestrati sette milioni di pezzi Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Alessandria ha sequestrato oltre sette milioni di prodotti non sicuri e contraffatti destinati ai bambini, tra cui giocattoli, gadget e accessori. L’operazione ha coinvolto anche la rimozione di questi articoli dai marketplace europei e la segnalazione di cosmetici pericolosi all’Istituto Superiore della Sanità. Un intervento importante per tutelare la sicurezza dei più piccoli e contrastare il mercato illecito.

La Guardia di Finanza di Alessandria, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha concluso una nuova operazione che ha portato al sequestro di oltre sette milioni di prodotti non sicuri e contraffatti – tra cui giocattoli, gadget e accessori per bambini – per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro con la contestuale rimozione dei prodotti contraffatti dai market on-line europei e la segnalazione all'Istituto Superiore della Sanità di svariati cosmetici contenenti alcune sostanze chimiche in concentrazioni non tollerabili. L'attività trae origine dagli sviluppi della precedente indagine denominata "DOUBLE", conclusa nel marzo 2025 con il sequestro di oltre due milioni di capi d'abbigliamento e articoli per bambini

Prodotti per bambini con sostanze chimiche superiori alla norma: maxi sequestro da 10 milioni delle Finanza di Alessandria - ALESSANDRIA – Giocattoli, piccoli gadget e accessori destinati ai bambini: sono alcuni oggetti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Alessandria nell’operazione “Amazzonia”, svolta nei mesi scorsi. quotidianopiemontese.it

Lucca, sequestrati 22mila prodotti per bambini perchè non sicuri - La guardia di finanza, nell'ambito di verifiche per il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei prodotti ... lanazione.it

