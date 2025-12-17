Corsa di Babbo Natale a Montecatini Terme

Il 21 dicembre 2025, Montecatini Terme ospiterà la tradizionale Corsa di Babbo Natale, un evento atteso dagli appassionati di corsa e divertimento. Un'occasione unica per vivere lo spirito natalizio in modo attivo, tra sorrisi e allegria, immersi nell’atmosfera festosa della città. Preparati a correre indossando il costume più natalizio e a condividere un momento di gioia con la comunità locale.

Montecatini Terme, 17 dicembre 2025 – Il 21 dicembre a Montecatini Terme la tradizionale Corsa di Babbo Natale, appuntamento ormai immancabile nel calendario podistico di fine anno. Un evento capace di unire agonismo e goliardia, spirito natalizio e passione autentica per la corsa, trasformando le strade della città termale in un fiume rosso di cappellini, sorrisi e determinazione. La manifestazione propone una gara competitiva di 10 km affiancata da una non competitiva di 5 km, pensata per aprire la partecipazione a tutti: dagli atleti più esperti a chi desidera semplicemente correre o camminare immerso in un clima di festa.

