Gridò Fascisti di m***a vi ammazziamo tutti a Marco Battino Ora ha chiesto scusa e l' assessore ha ritirato la querela

Un uomo ha gridato insulti contro Marco Battino, tra cui un’espressione offensiva, durante un episodio verificatosi questa estate ad Ancona. Dopo aver chiesto scusa, l’individuo ha deciso di ritirare la querela presentata contro Battino. La vicenda si è conclusa con il gesto di scuse e la cancellazione delle accuse legali.

Decisivi una serie di incontri tra i due, in cui il responsabile individuato dalle forze dell'ordine ha mostrato un serio pentimento, oltre che una lettera finale di scuse ANCONA – Marco Battino accetta le scuse e ritira la querela sporta contro chi, questa estate, lo aveva insultato pesantemente. Decisiva è stata una lettera di pentimento inviata dal ragazzo resosi responsabile del gesto all'assessore del Comune di Ancona, dopo che i due, parola del delegato del sindaco, si erano già incontrati per chiarire la vicenda. L'episodio, mesi fa, aveva suscitato scalpore e riempito le pagine di cronaca per alcuni giorni. Nella notte tra l'11...

