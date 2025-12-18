L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula | Il giudice l’ha impedito

In un'udienza cruciale al Tribunale di Pavia, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si è presentato per l'incidente probatorio. La richiesta dell’avvocato di Marco Poggi di allontanarlo dall’aula è stata respinta dal giudice, mantenendo Stasi presente durante l’udienza. Un momento che riaccende l’attenzione sul caso, ancora avvolto da tensione e interrogativi.

Garlasco, di Marco Poggi le impronte sulla porta del garage di Chiara. Difesa di Sempio: «Un buon risultato» - Garlasco, sono di Marco Poggi e di un operatore le impronte digitali leggibili che sono state repertate nella villetta in cui, il 13 agosto 2007, è stata uccisa Chiara Poggi. ilmessaggero.it

Gaslasco, "non è un gioco": scintille tra l'avvocato di Marco Poggi e Panicucci - facebook.com facebook

#Garlasco, "L'indagine contro Sempio serve per massacrare un altro soggetto" L'avvocato di Marco Poggi a #Mattino5 x.com

