L’avvocato di Marco Poggi ha chiesto che Alberto Stasi fosse allontanato dall’aula | Il giudice l’ha impedito
In un'udienza cruciale al Tribunale di Pavia, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si è presentato per l'incidente probatorio. La richiesta dell’avvocato di Marco Poggi di allontanarlo dall’aula è stata respinta dal giudice, mantenendo Stasi presente durante l’udienza. Un momento che riaccende l’attenzione sul caso, ancora avvolto da tensione e interrogativi.
Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si è presentato oggi in Tribunale a Pavia nell'udienza sull'incidente probatorio. Uno dei due avvocati della famiglia Poggi ha chiesto al giudice che Stasi venisse fatto uscite dall'aula. Il gip si è opposto a questa richiesta. Lo ha riferito a Fanpage.it l'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
