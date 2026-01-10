Bologna parla Italiano | Rosso a Cambiaghi? Ha sbagliato e ha già chiesto scusa Ma per me non è una gomitata

In occasione della partita tra Bologna e Italiano, si discute dell’episodio tra Cambiaghi e Rosso. Dopo l’errore e le scuse del giocatore, l’allenatore ha commentato la dinamica, sottolineando che non si tratta di una gomitata. Un’analisi equilibrata di un episodio che ha attirato l’attenzione, senza eccessivi clamori, evidenziando l’importanza di interpretare correttamente i momenti di gioco.

Bologna, Italiano: «Rosso a Cambiaghi? Ha sbagliato e ha già chiesto scusa. Ma per me non è una gomitata». Le sue dichiarazioni Le dichiarazioni di Italiano, tecnico del Bologna, arrivano al termine del pareggio sul campo del Como, match valido per la 20ª giornata di Serie A. La squadra rossoblù prolunga la propria serie senza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, parla Italiano: «Rosso a Cambiaghi? Ha sbagliato e ha già chiesto scusa. Ma per me non è una gomitata» Leggi anche: Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: "Ma ha già detto di voler esserci a Firenze" Leggi anche: Benno Neumair tra scacchi e giustizia riparativa con le zie: “Ma non ha mai chiesto scusa” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Croce Rossa Bologna. Intervento urgente coordinato dalla Centrale 1520; Doppio Krstovic, colpo Atalanta a Bologna: ora la Dea è settima; Sablé a Bologna: il gelato di Alessandro Cesari nasce dall’ingrediente; Oggi, 7 gennaio, è il giorno del Tricolore, l’Italia intera festeggia il 229° anniversario della nascita della bandiera. Bologna, Italiano: “In parte siamo tornati; errore grave rimanere in 10” - Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la partita contro il Como, valida per la 20a giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com

Fabregas: “Bologna grandissima squadra, da Italiano si impara tanto”. Sul Como in Europa... - Se lo scorso anno era stato quello della rivelazione, la stagione in corso è senza dubbio quella della consacrazione. tuttosport.com

Bologna, Italiano: "Abbiamo perso con la Juve ma questo non ci ridimensiona" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "Siamo orgogliosi di essere qua a giocarci questo trofeo. m.tuttomercatoweb.com

L'intervista al titolare della galleria Spazia di Bologna in attesa di Arte Fiera 2026: «Oggi le gallerie sono sempre più irrilevanti. Le aste sono prolificate, ormai si parla di tutto tranne che di arte» - facebook.com facebook

#Bologna, parla #Castro Le sue dichiarazioni nel post gara x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.